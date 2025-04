Le Parti socialiste jurassien souffle ses 50 bougies

Un retour dans un lieu symbolique pour une journée festive

Le Parti socialiste jurassien célèbrera cet anniversaire le 3 mai prochain dans un lieu particulier. Les membres se retrouveront, au Restaurant du Jura, là où leur parti est né, il y a un demi-siècle. « On se réjouit de pouvoir bénéficier, à nouveau, de ces lieux et de compter sur plus d’une centaine de membres », indique le vice-président du parti Mathieu Houmard. La formation politique proposera, dès 16h45, une conférence intitulée « Les socialistes face aux crises politiques et économiques » ou encore une partie officielle en présence de la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider. Le programme de cette journée est à retrouver sur le site du PSJ. /fwo