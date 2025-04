La fête du village de Courtemaîche change de quartier

La saison des fêtes de village va bientôt repartir de plus belle. Et à Courtemaîche, qui est l’une des premières, il faudra changer ses habitudes. Le site va déménager et quitter le centre du village pour se localiser autour de la halle polyvalente. Ce changement était nécessaire après la transformation de la place de jeux et la cour d’école, un espace sur lequel se dressaient habituellement les manèges. Martial Morosoli, président de Court’anim qui s’occupe d’animer Courtemaîche, explique qu’il y a une quarantaine d’années la fête se trouvait déjà autour de la halle. Elle s’est ensuite déplacée le long de la route principale, puis dans le quartier entre l’administration communale et l’école. « Le choix de l’emplacement a vite été vu, car c’est un endroit plat, pratique et sécuritaire pour les enfants et les gens qui font la fête », relève l’habitant du village.

Il a fallu ensuite convaincre les responsables des différentes sociétés villageoises, mais « ça s’est décidé à l’unanimité que c’était la meilleure solution ». Quant au voisinage, Martial Morosoli est conscient que ce n’est pas anodin entre le bruit et les fêtards irrespectueux. « On aura un service de sécurité », assure le président de la société d’animation, qui est convaincu que ce site va apporter un nouvel engouement à la fête du village. Il promet que « ça sera un peu plus serré, comme une mini braderie ». Le président de Court’anim est aussi heureux que les sociétés développent davantage l’aspect restauration grâce aux possibilités qu’offre la halle de gymnastique. /ncp