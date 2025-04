Un nouvel album pour Lorena Stadelmann, alias Baby Volcano

Lorena Stadelmann dévoile son nouvel album. L’artiste jurassienne, connue sous le nom de scène de Baby Volcano, a sorti « Supervivenxia » vendredi. L’EP est composé de cinq morceaux et mélange du pop hybride, du reggaeton expérimental ainsi que de la musique latine. L’habitante de Mervelier a joué ses nouveaux titres en concert pour la première fois jeudi soir pour le vernissage de « Supervivenxia » à Lausanne devant une salle comble. L’artiste suisso-guatémaltèque revient sur la signification du titre de son deuxième opus : « J’ai travaillé autour de la notion du refuge. « Supervivenxia », c’est un mot modifié qui vient de « sobrevivencia » ou « supervivencia » en espagnol qui veut dire survivre ». Un parallèle avec les dernières années de la Vadaise d'origine qui « ont été intense et absolument fabuleuse », durant lesquelles elle a aussi vécu des moments plus compliqués dans le monde de la musique. Lorena Stadelmann a voulu mettre en avant ses origines latino-américaines mais les racines jurassiennes restent bien présentes dans cet album qui a été créé à Mervelier.