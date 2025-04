Bernard Miserez : « La foule n’a pas vu le pape François comme une idole mais comme celui qui a servi la dignité de l’homme »

Le pape François a achevé son dernier voyage terrestre. Les funérailles du souverain pontife, décédé lundi dernier à l’âge de 88 ans, se sont tenues ce samedi à Rome. La cérémonie a eu lieu sur le parvis de la basilique St-Pierre devant une foule estimée à plus de 250'000 personnes. De nombreux catholiques à travers le monde ont également suivi les funérailles par le biais de la télévision. Bernard Miserez, recteur de la chapelle de Notre-Dame du Vorbourg, à Delémont, n’a rien manqué de la cérémonie ni du transfert du cercueil du pape François qui a été placé dans la basilique Sainte-Marie-Majeure, à Rome. L’abbé jurassien souligne qu’il s’agissait d’un « événement planétaire » et indique « s’être senti comme rarement avec l’humanité entière ». Bernard Miserez relève également la simplicité de la cérémonie et des mots du cardinal Giovanni Battista Re qui a présidé l’office et qui a évoqué « un pape proche des gens avec un cœur ouvert à tous ». « C’est comme une empreinte de François, comme si c’était lui qui continuait à nous parler encore, à travers l’humilité de ce cardinal », estime le recteur de Notre-Dame du Vorbourg. Bernard Miserez a aussi été touché par le fait que le cercueil du pape a été accueilli par des personnes démunies à la basilique Sainte-Marie Majeure. « J’ai trouvé que c’était une excellente idée car Jésus nous dit que lorsque vous accueillez les pauvres, ce sont eux qui vous accueilleront dans le royaume », affirme Bernard Miserez. /fco