Des modifications pour la Valdorée

La Valdorée perd quelques kilomètres mais gagne en homogénéité. Le parcours pédestre qui fait le tour de la Vallée de Delémont a mis en place quelques changements. Le tracé qui a été créé en 2004 sous l’égide du Syndicat d’initiative de la région delémontaine (SIRD) se voit réduit de 5 kilomètres et compte désormais un total de 71 kilomètres. Les principaux changements concernent le secteur entre Chez-les-Pics et Châtillon ainsi que dans la zone des Neufs-Champs située entre Vicques et Courchapoix. Les modifications présentent plusieurs atouts. Elles permettent de rester davantage « à mi-hauteur » de la Vallée de Delémont, comme le souligne le président du SIRD Jean-Paul Miserez, ainsi que d’être mieux coordonné avec les chemins de Jura Rando. Les sentiers de la Valdorée seront ainsi presque complètement entretenus par Jura Rando, à l’exception d’un secteur situé aux environs du Domont, à Delémont. Jean-Paul souligne aussi que le nouveau parcours de la Valdorée dans le secteur de Châtillon se rapproche désormais de l’arbre multiséculaire du Chêne des Bosses.