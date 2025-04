Un Français remporte la Médaille d’Or de la chanson

La Médaille d’Or de la chanson 2025 est revenue samedi à un artiste français. Le chanteur Os – Sébastien Olivier a remporté le premier prix de la 56e édition du concours musique qui a eu lieu à la Halle-Cantine du Marché-Concours à Saignelégier. L’argent a été décroché par le groupe fribourgeois Onimo. La rappeuse française SaturnZ a obtenu le bonze ainsi que le prix du public. Douze artistes suisses, français et belges étaient sélectionnés pour prendre part à la Médaille d’Or de la chanson 2025. Six d’entre eux ont été retenus pour la grande finale. Le classement a été déterminé par un jury de cinq personnes issues de monde de la musique et journalistes spécialisés. Outre le concours du samedi, la Médaille d’Or de la chanson proposait également une soirée jam qui s’est tenue le vendredi dans deux restaurants de Saignelégier. /fco