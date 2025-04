Un beau succès pour les apprentis de la Halle des maçons de Moutier

Les apprentis de la Halle des maçons de Moutier s’illustrent au niveau romand. Deux binômes de la structure de formation située à Eschert se sont qualifiés pour la finale nationale des SwissSkills 2025 à l’issue des éliminatoires de Suisse romande. La compétition qui réunissait huit équipes a eu lieu cette semaine à Neuchâtel et les résultats ont été proclamés samedi. Tobias Courbat de l’entreprise PMB Construction SA à Boncourt et Tony Gyger de la société G.Gobat Génie civil SA à Courgenay ont pris la première place. Le deuxième rang est revenu à Nolan Langenegger de l’entreprise G.Comte SA à Delémont et Arnaud Schwarz de la société Colas Suisse SA à Bassecourt. Les deux tandems de la région prendront ainsi part à la finale suisse des meilleurs apprentis qui aura lieu du 17 au 21 septembre prochains à Berne. /comm-fco