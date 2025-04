Une pédale fuzz qui porte le nom d’une chanson du groupe jurassien KAHFA

Le groupe de rock jurassien KAHFA a vécu une expérience peu commune. « Capharnaüm », un titre du dernier album de la formation vadaise, a donné son nom à une pédale fuzz, un appareil qui permet de créer des effets sonores à la guitare. La marque suisse RhPf Electronic a fait ce choix à la grande surprise de KAHFA et de son guitariste-chanteur Théo Burri. Le Vadais souligne que le groupe avait initialement participé à un concours du fabricant bâlois mais qui était destiné à gagner une pédale d’overdrive. « Quand ils ont écouté notre titre, ils ont reçu un mur sonore dans la tronche pour reprendre leurs mots », indique Théo Burri. « Ils travaillaient sur une nouvelle pédale fuzz et, en écoutant notre chanson "Capharnaüm", ils se sont dit que c’est ça qu’ils voulaient, un truc chaotique qui croustille et le nom reflète aussi la personnalité qu’ils voulaient donner à leur pédale », poursuit le Vadais. Pour Théo Burri, « se dire qu’on a créé une chanson qui porte aujourd’hui le nom d’une pédale d’effets qui est sortie en série, c’est complètement fou ». Le guitariste-chanteur est maintenant impatient de voir comment d’autres groupes vont utiliser la pédale fuzz Capharnaüm.