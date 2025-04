Agression à l’arme blanche à Porrentruy

Deux femmes ont été agressées à l’arme blanche vendredi dernier vers 17h à Porrentruy, annonce le Ministère public dans un communiqué. L’auteur, un homme, aurait frappé les deux victimes à son arrivée dans un appartement et assené plusieurs coups de couteau à l’une d’elles.

La police a procédé aux investigations d’usage sur place et constaté les blessures infligées. Aucune lésion grave n’a été constatée et le pronostic vital des deux femmes n’est pas engagé. Un suspect a été identifié et interpellé à proximité de la gare de Porrentruy.

L’auteur présumé des faits a été déféré au Ministère public le 26 avril et une procédure pénale pour tentative de meurtre a été ouverte. Les autorités poursuivent leurs investigations pour établir les circonstances précises des faits. /comm-mlm