« Café des Arts » : Anne-Françoise Boillat et Milo Voisard

L’orchestre de la ville de Delémont évolue chaque année, présentant des concerts riches de musiques de chambre et invitant des solistes de belle renommée. La particularité de cet ensemble est de jouer sans chef d’orchestre, mais avec une directrice musicale, la violoniste Anne-Françoise Boillat.

Lors des concerts à venir samedi 3 et dimanche 4 mai au Théâtre du Jura à Delémont, l’orchestre de la Ville de Delémont invite le jeune soliste Milo Voisard, clarinettiste, finaliste de l’émission « Prodiges de la musique classique 2023 » pour interpréter une pièce d’Astor Piazzolla et le Concertino pour Clarinette et orchestre de Donizetti. Pour le jeune musicien, un tel concert est toujours un nouveau défi.