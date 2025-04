Un plan spécial en projet à Delémont pour la construction de 25 villas

La ville de Delémont veut ouvrir un nouveau lotissement dans le secteur du Cras-des-Fourches. La Municipalité élabore actuellement un plan spécial qui permettra la construction de quelque 25 maisons d’habitation sur un terrain de 10'000 m2 entre la rue des Moissons et celle des Bordgeais. Le conseiller communal Emmanuel Koller l'a indiqué lundi soir en réponse à une question orale de l’élu Marc Ribeaud (PS) lors du Conseil de ville.

Le projet prévoit la réalisation de villas jumelées (deux ou trois unités) de maximum deux niveaux avec un attique. Il répond à une demande, selon le responsable de l’urbanisme. « Le Conseil communal a constaté qu’il n’y avait plus suffisamment de surfaces à bâtir pour de la villa, villa jumelée et maison d’habitation », a expliqué à RFJ Emmanuel Koller. Selon lui, les familles sont particulièrement demandeuses et s’installent aujourd’hui plutôt dans les communes avoisinantes. Au niveau des équipements, le plan spécial prévoit l’aménagement d’une place de jeux et un raccordement au chauffage à distance qui est en phase de concrétisation.