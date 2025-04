Un soir de plus pour la 10e édition d’Undersound

Un seul artiste n’est pas Suisse, à savoir Martial Pa’nucci. « Ce sont essentiellement des artistes suisses qui nous offrent un panel de styles assez large », explique la responsable communication, Joane Béguelin. En effet, l’affiche est variée entre reggae, rock ou encore rap. Il y a surtout un beau mélange entre nouvelles et anciennes générations avec par exemple Junior Tshaka qui fête ses 20 ans de carrières cette année, Dr : Snuggle qui se reforme exprès pour l’occasion ou à l’inverse le groupe de jeunes rappeurs jurassiens 2.16 Production. « Ce troisième soir nous permet de faire la part belle à des groupes qui sont plus expérimentés et qui ont animé la jeunesse régionale il y a dix ou vingt ans. On se réjouit donc d’accueillir ces groupes avec un tantinet de nostalgie », raconte Joane Béguelin. Une nostalgie que partagera certainement l’une des invités, Zalo qui sera derrière ses platines 12 ans après avoir fondé l’association Undersound, un beau clin d’œil.