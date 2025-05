Des Genevois qui nettoient une forêt de Glovelier

Un site connu par les habitants de Glovelier

La suite, ce sera logiquement d’enquêter pour savoir d’où viennent ces pneus, qui pour certains sont bien plus récents que d’autres. Toutefois, Justin Morel a déjà quelques éléments de réponse. « J’ai eu des échos des gens du village qui m’ont dit que c’était une ancienne décharge. Il s’agit donc peut-être de personnes qui ont pris l’habitude de jeter leurs déchets par là. Il faudra donc surveiller et évacuer un maximum de déchets et essayer de faire en sorte de mettre un terme à ce genre de dépôts illicites », explique-t-il.

Ce type de trouvailles n’est pas nouveau, selon le responsable du triage. « On est obligé d’avouer qu’on en retrouve tellement que parfois on ferme aussi un peu les yeux avant d’avoir un groupe de jeunes qui se propose pour faire du volontariat comme dans ce cas précis. Dans toutes les forêts, on connait des zones qui sont polluées et on continue quand on découvre de grandes masses de dépôts à porter plainte, à faire une enquête et à évacuer les déchets avec la voirie de Haute-Sorne », raconte Justin Morel qui affirme pour l’heure n’avoir entamé encore aucune démarche juridique.



Les anciennes autorités du village confirment qu’il s’agissait bien de l’ancienne décharge officielle. L’ex-conseiller communal de Glovelier (n.d.l.r. avant la fusion) Laurent Gogniat affirme que des démarches avaient d’ailleurs été entreprises au début des années 2000 pour assainir grâce à un couvercle cette décharge. Cette mesure était conforme aux règles en vigueur à l’époque et avait été prise en collaboration avec l’Office cantonal de l’environnement. Selon lui, il y a des chances que ces pneus aient été déposés après ces travaux.

A noter encore que le triage forestier Rangiers-Sorne et la Bourgeoisie de Glovelier ont décidé d'offrir le séjour d'une semaine au groupe de vacanciers pour les remercier de leur engagement en faveur de la nature jurassienne. /lge