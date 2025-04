Deux révisions de lois pour soutenir les agriculteurs

Sans respect de ce fameux contrat-type de travail, il ne sera pas possible pour les agriculteurs de bénéficier de l’autre révision soumise au Parlement. La loi sur les améliorations structurelles, dans son état actuel, liste précisément les objets qui peuvent être subventionnés. Or, la Confédération a élargi ces dernières années les possibilités de soutien pour les projets collectifs et individuels, dans le but d’adapter les outils de production et de soutenir l’innovation. Il s’agit aujourd’hui, pour l’exécutif, d’adapter la loi cantonale de façon à ce que l’agriculture jurassienne puisse accéder à toutes ces nouvelles options.