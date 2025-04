Le nouveau musée CRAC abrite la Sentinelle des Rangiers

Les Seigneurs d’Asuel aussi au CRAC

Autre élément phare exposé au musée du CRAC, c’est la bannière des Seigneurs d’Asuel. Un textile du 14e siècle qui a été prêté par le Musée historique de Lucerne. Cet étendard a été perdu sur le champ de bataille de Sempach en 1386 lors de la défaite des Habsbourg, auxquels les Seigneurs d’Asuel avaient prêté serment, face aux Confédérés. C’est l’unique bannière des perdants qui a été conservée jusqu’ici. Autour de cet objet, la commissaire d’exposition a pu aussi développer le riche passé du Col des Rangier, et notamment la légende d’Alie d’Asuel et d’Huzon de Pleujouse. Des Roméo et Juliette ajoulots.





Des prêts, gage de confiance

Outre le Musée historique de Lucerne, le Musée historique de Berne, la Bibliothèque de la ville de La Chaux-de-Fonds, le Musée jurassien d’art et d’histoire de Delémont ou encore le Service cantonal d’archéologie jurassien ont prêté des objets à ce nouveau musée. « C’est un gage de confiance et une formidable collaboration », selon Samantha Reichenbach : « Ces différentes institutions établies saluent ainsi le professionnalisme » des partenaires de ce projet. /ncp