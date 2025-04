La Bible de Moutier-Grandval, au cœur d'un colloque international

Il faut profiter de la présence de la Bible de Moutier-Grandval au Musée jurassien d'art et d'histoire de Delémont. C'est dans cette optique qu'un colloque international sera organisé les 9 et 10 mai à Tramelan. Un évènement organisé par Mémoires d'Ici, en collaboration avec l'Université de Genève notamment. La directrice du centre de recherche et de documentation du Jura bernois espère rassembler des spécialistes qui permettront de faire émerger des perspectives nouvelles sur le manuscrit. Sylviane Messerli se réjouit d’accueillir un public intéressé, qui comprendra certainement des étudiants et la population de la région.

L’objectif est aussi de documenter la précieuse Bible de Moutier-Grandval : s’interroger sur son contenu, car au IXe siècle, son texte n’était pas encore définitif. Le texte latin a été retravaillé et recontrôlé, rappelle la directrice de Mémoires d’Ici. L’idée n’est pas de découvrir un nouvel élément sur ce chef d’œuvre de l’art médiéval, mais de modifier l’approche utilisée, d’après elle. « Observer le nombre de lignes, comprendre les raisons derrière la mise en page ou se demander ce que cette bible nous apporte en tant qu’être humain », précise Sylviane Messerli.