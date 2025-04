La sécurité est de mise entre Rossemaison Châtillon après deux ans et demi de travaux

Il faut toujours grimper, mais parcourir le tronçon Rossemaison-Châtillon est désormais un véritable plaisir pour les cyclistes. La route a été élargie à 6,5 mètres au minimum, les virages ont été « coupés » et des aménagements pour les cyclistes (utilisables par les piétons) ont été créés. « Le flux des véhicules comme les camions et le car postal a été optimisé et l’on a sécurisé les cycles, en particulier dans la montée au-dessus de Rossemaison avec une piste de deux mètres de large séparée de la chaussée », indique Yves-Alain Fleury, ingénieur cantonal et chef du Service des infrastructures. Le coût du réaménagement des 1’700 m qui séparent les deux localités se monte à 2,9 millions de francs. Les travaux ont duré deux ans et demi.