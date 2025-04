Un nouveau chef pour le Service jurassien de l’économie

Le Service de l’économie et de l’emploi (SEE) tient son nouveau chef. Le Gouvernement jurassien a nommé Julien Hostettler pour diriger le SEE, indique le Canton ce mercredi dans un communiqué. Il succédera dès le 1er août à Claude-Henri Schaller, qui prendra sa retraite anticipée.

Âgé de 45 ans, Julien Hostettler occupe le poste de chef du Service de l’information et la communication depuis août 2023. Il avait notamment occupé les fonctions de délégué aux affaires extérieures et avait codirigé la cellule cantonale durant la période Covid-19.

Le poste de chef du Service de l’information et de la communication sera prochainement mis au concours, fait encore savoir le Canton. /comm-gtr