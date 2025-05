L’Expo Electro est achevée à St-Imier

« De la bougie au smartphone », l'Expo Electro est désormais complète et prête à accueillir le public. Après plusieurs années de travaux, les membres fondateurs ont inauguré ce jeudi la totalité du projet au cœur de l'Espace Découverte Énergie à St-Imier. L’exposition montre une collection de 500 objets appartenant à Georges Cattin : des pièces emblématiques et parfois rares qui ont permis la domestication et le développement de l'énergie électrique dans les domaines des transports, de l'industrie, de l'agriculture ou simplement de notre vie quotidienne.

De la téléphonie à l'éclairage en passant par l'informatique, l’Expo Electro retrace les étapes charnières qui ont conduit à la digitalisation de nos sociétés actuelles. Cédric Zbinden précise qu’une salle est désormais dédiée à l’histoire, une autre plus didactique est réservée à la médiation scolaire, et finalement une salle de conférence permet d’approfondir certains aspects abordés pendant la visite. Pour le directeur de l'association Exposition Électrotechnique de St-Imier, l’enjeu résidait dans la mise en synergie des acteurs du tourisme, de la technique et de la pédagogie.