La photographie à l’honneur à Bienne

Les photographies s’inscrivent dans le thème en jouant avec les notions d’espace et de ligne d’horizon tout en illustrant l’actualité du monde. Virignie Ott, photographe et artiste exposante cette année décrit son installation atypique intitulée « Plier les horizons » : «J’ai pris les horizons d’une pièce, donc le plafond et le sol. Je montre des cieux sur lesquels on voit apparaitre des roquettes d’Israël et des Starlink d’Elon Musk ». Une pièce qui peut être visitée au Photoforum Pasquart.

En outre, cette année, le festival présente deux gagnants de l’édition 2024 du CAP Prize, prix pour la photographie contemporaine africaine.

De plus amples informations concernant les lieux et expositions peuvent être retrouvés sur le site internet. /rik