Pierre de Lune s’en va conter dans les jardins

Pierre de Lune s’invite dans des lieux inédits pour célébrer son vingtième anniversaire. La compagnie qui rassemble quatre conteuses de la région a mis sur pied quatre rendez-vous dans des jardins de la région ces prochains mois. La démarche a pour objectif un retour à l’essentiel, à savoir la nature, la simplicité et les histoires à partager avec un large public. La première conterie est prévue le 18 mai à Courtedoux (En bois Jouvé 5c). Les autres suivront le 15 juin (Les Pâles 1B à Alle), le 7 septembre (Au Château 48 à Coeuve) et le 14 septembre (Dricino à Glovelier). Ces manifestations sont accessibles dès 5 ans et se dérouleront à l’extérieur par tous les temps dès 16h. L’entrée est libre avec un chapeau à la sortie. /comm-alr