Le Gouvernement jurassien veut moderniser l'Etat

Le Gouvernement jurassien veut revoir le fonctionnement institutionnel cantonal et communal dans le cadre d'une modernisation de l'Etat pour répondre aux enjeux financiers et organisationnels. Il vise un gain d'efficacité de l'administration et une réduction du nombre des communes. En lançant cette démarche, il donne suite aux recommandations d'un groupe d'experts indépendants.

Dans un contexte marqué par des défis financiers, mais aussi par des changements sociétaux, l'exécutif cantonal souhaite ouvrir un débat de fond avec le Parlement pour concrétiser le programme intitulé "Modernisation de l’Etat", a annoncé vendredi le canton du Jura. Il souhaite parallèlement lancer un projet pour améliorer l'efficacité des structures communales.

Le projet "Modernisation de l'Etat" vise à doter l'administration d'une plus grande autonomie, d'une efficacité renforcée et d'une capacité accrue à réagir aux besoins évolutifs des citoyens et des entreprises. Les travaux portent sur la pertinence des prestations fournies par l’Etat, l’efficacité des processus internes ainsi que l’utilisation de l’intelligence artificielle.

L’objectif du Gouvernement est de mener ce travail de modernisation de l'Etat jusqu’en 2029 pour l’ensemble de l’administration avec une mise en œuvre progressive des mesures dès cette année. A terme, ces changements doivent générer des économies de fonctionnement à hauteur de 6 millions de francs, notamment en termes de ressources humaines, d’externalisation de tâches ou de coûts de locaux.





Moins de communes

L'intégration de Moutier modifiera le territoire cantonal. En ce sens, l’événement constitue une opportunité de repenser les structures institutionnelles, estime le canton. L'objectif est de réduire le nombre de communes pour les renforcer, améliorer leur efficience et assurer leur capacité à financer des politiques publiques.

Le Gouvernement confirme ainsi les recommandations formulées par trois experts externes chargés d'analyser les enjeux structurels du canton. Mandatés par le Gouvernement, ils préconisent une réforme en profondeur des structures du canton pour échapper aux difficultés financières. /ATS