Les cantons de la Suisse du Nord-Ouest rejettent les transferts de charges

Levée de boucliers de cinq cantons contre le programme d'allègement budgétaire de la Confédération. Le Conseil fédéral a décidé début 2024 de procéder à un réexamen des tâches et des subventions. Les mesures visant à alléger le budget fédéral à partir de 2027 ont été mises en consultation fin janvier de cette année. Les cantons de la Suisse du Nord-Ouest (Jura, Soleure, Argovie et Bâle-Campagne et Bâle-Ville) rejettent fermement ce vendredi les coupes prévues dans les contributions fédérales aux hautes écoles cantonales, au Fonds national suisse (FNS), dans les forfaits globaux dans le domaine de l'asile, dans la compensation des charges socio-démographiques ainsi que dans le fonds d’infrastructure ferroviaire (FIF) et le transport régional de voyageurs. Ces mesures ne font que transférer les charges de manière unilatérale et ne constituent pas de véritables mesures d'économie.

Les cantons de la Suisse du Nord-Ouest reconnaissent la situation financière tendue de la Confédération. Ils considèrent toutefois que les mesures d'économie dans les domaines mentionnés ne mènent pas au but recherché. Ces mesures ne représentent qu'un transfert de charges vers les cantons et mettent en péril la place économique et scientifique suisse ainsi que la cohésion sociale et le fédéralisme en Suisse. /comm-rce