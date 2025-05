Le week-end sera dédié au VTT à Develier. La RaceBikeCho, manche du Trophée jurassien, fêtera son 10e anniversaire samedi. Et nouveauté dimanche : un brevet cycliste accessible à tous est mis sur pied avec des parcours balisés et sécurisés de 10 à 31 km (à l’école primaire de Develier de 8h à 12h). « On avait stoppé le brevet sous l’impulsion de membres du club qui prônaient l’aspect compétition. On se rend compte qu’on est arrivé à des niveaux techniques et d’exigences assez élevés et on voulait permettre au plus grand nombre de renouer avec la pratique du VTT », explique le président du VTT Club Jura Frédéric Blaser alors que le dernier brevet VTT dans le Jura a été organisé en 2013. La RaceBikeCho subit quant à elle une érosion des participants, en raison « d’un changement des pratiques. Le Gravel a fait son apparition, les gens ont moins de temps pour s’entraîner et ont besoin d’un matériel toujours plus performant avec un prix élevé », estime Frédéric Blaser. /mmi