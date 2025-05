Un sentier didactique et interactif en projet à La Baroche

Un sentier didactique et interactif pourrait fleurir dans La Baroche. Un crédit de 30'000 francs sera soumis en assemblée communale, le 13 mai. Le parcours de 7 km serait agrémenté de pastilles munies d’un QR code pour obtenir davantage d’informations sur son smartphone, ainsi que de 18 panneaux sur l’histoire de ce coin du Jura. Le maire cite, par exemple, les légendes, la damassine, l’Allaine ou encore les châteaux. Romain Schaer précise que ce projet fait suite à une enquête lancée en 2023 auprès des citoyens des cinq villages.

« Certains points ont déjà été réalisés au sein du Conseil communal, et puis restait une sorte de fourre-tout », explique-t-il. Avec la commission de gestion et l’aide de citoyens, les idées restantes ont été classées dans six thèmes. Sont nés de ces propositions le Brûle-sapin, le marché de printemps et la nouvelle fête de fin d’année. Le projet de sentier didactique serait ainsi la 4e réalisation. La technologie des pastilles avec QR code pourrait d’ailleurs être utilisée pour d’autres projets ou bâtiments à travers la commune.





L’envie de développer encore cette offre touristique

Si les citoyens de La Baroche doivent se prononcer sur un crédit pour un premier sentier autour de Charmoille, Fregiécourt et Pleujouse, le maire espère bien que cette offre touristique se développe : « On souhaite le faire aussi sur les hauteurs d’Asuel, notamment avec le musée qui va être inauguré d’ici peu, et aussi pour revaloriser ce haut lieu, parce que c’est aussi la séparation des eaux, la voie romaine, les fortins, les châteaux. Il y a énormément de choses sur notre territoire communal ». Romain Schaer souhaite que ce soit le début d’une longue aventure. /ncp