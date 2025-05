La vie de couple et le mensonge au coeur d'une comédie à Vicques

« On ne se mentira jamais », est-ce une promesse intenable ? C’est en tous cas le titre de la pièce qui sera jouée demain soir à Vicques par les humoristes romands Brigitte Rosset et Marc Donnet-Monnay (20h à l’Atrium). Dans cette comédie, ils jouent Marianne et Serge qui filent le parfait amour depuis 25 ans, en apparence en tous cas, et interrogent les secrets des couples qui durent. Le texte d’Eric Assous a été récompensé d’un Molière il y a 10 ans. « On se réjouit tellement de revenir dans le Jura ! », a déclaré Brigitte Rosset dans « La Matinale ». « C’est impossible de ne pas se mentir. Il y a de bons mensonges, des arrangements avec la réalité. C’est une pièce où on rigole beaucoup de ces horribles mensonges », explique-t-elle. « Si vous êtes sur le point de divorcer, ne venez pas ! », prévient-elle dans le cadre de cette première collaboration avec Marc Donnet-Monnay qui « se passe très bien, c’est au-delà de nos attentes », se réjouit Brigitte Rosset. /mmi