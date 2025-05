Les communautés sont en fête à Moutier

Moutier met à l’honneur ses populations étrangères. A la Sociét’halle, dès ce samedi soir 18h jusqu’à 3h, la commission d’intégration de la Municipalité remet sur pied « Les communautés en fête ». La manifestation avait connu sa dernière édition en 2018 puis avait été intégrée à la fête de la vieille ville. C’est donc un retour aux sources pour cet événement. L’une des membres du comité d’organisation explique que « toutes les communautés étrangères avaient vraiment besoin de faire quelque chose, pour se faire connaître, pour se faire voir, pour l’intégration ».

Barbara Denim promet du dépaysement dans l’assiette avec plusieurs stands de nourriture et dans les oreilles avec des concerts de musique du monde. « A Moutier, on aime bien faire bouger les choses, on aime bien quand c’est animé. Ça doit être notre côté prévôtois au niveau des différentes communautés représentées dans la commission d’intégration ! », relève la Française d’origine. Prochainement la commission d’intégration de Moutier aura fort à faire puisqu’environ 500 personnes étrangères auront le droit de vote au niveau communal et cantonal dès le 1er janvier à la suite du transfert de la ville dans le canton du Jura. /ncp