Un accident entre Les Cerlatez et Saignelégier

Un accident de la route s’est produit ce samedi à la mi-journée dans les Franches-Montagnes. La police cantonale indique que vers 12h40, le conducteur, qui circulait entre Les Cerlatez et Saignelégier, a empiété sur la bande herbeuse peu après le camping. L’automobiliste a alors donné un coup de volant à gauche et sa voiture a dérapé et s’est immobilisée en contrebas d’un talus. L’homme blessé a été pris en charge par le service ambulancier et transporté à l’hôpital de St-Imier.

Le trafic a été perturbé durant 1h30. /comm-ncp