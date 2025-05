De retour du Sinaï

C’est une région du monde qui fait régulièrement la une de l’actualité, mais pas pour de bonnes raisons. Un groupe d’une douzaine de personnes, mené par le diacre Didier Berret, est rentré vendredi du désert du Sinaï. Entre la guerre au nord à Gaza et celle à l’est au Yémen, cette zone est épargnée selon le Franc-Montagnard : « On se sent en sécurité, on est complètement en dehors de ces problématiques ». Le délégué épiscopal constate d’ailleurs que des familles se trouvaient dans le même avion pour des vacances balnéaires à Charm El-Cheikh.

Le diacre a entendu à quelques reprises des personnes s’étonner du risque encouru par le groupe. « Je pense qu’il y a parmi les gens qui hésitent à partir aussi de la retenue liée à la peur de la situation politique », relève-t-il. Mais le Taignon rassure : « Il n’y a pas de raison d’avoir peur. Je travaille avec une équipe de Bédouins que je connais bien et on est en dehors des zones de conflits ». Didier Berret estime qu’il est aussi important de soutenir ces régions proches de zones de conflits pour éviter que celles-ci, trop appauvries, n’entrent en guerre.





Attendre avant de retourner en Israël

Son association Bible ouverte-voyages n’a ainsi jamais cessé de proposer ces expéditions au Sinaï. Par contre, les pèlerinages en Israël et Palestine sont eux reportés. Didier Berret espère toutefois y retourner à moyen terme. Il remarque que des groupes se rendent à nouveau à Jérusalem, mais dans des « zones un peu plus confinées ». /ncp