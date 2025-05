Des ours en peluche voyageurs pour récolter des dons

Des ours en peluche qui partent à la recherche de dons pour les enfants malades et des associations. C’est l’initiative originale mise sur pied par Dominique Jayram. Lui-même touché par la maladie, il a pris conscience que « dans la maladie, on a besoin des associations pour nous aider ». Le Jurassien souhaitait trouver « un moyen ludique et participatif » pour récolter des dons. Il a alors créé l’association My TEDDY’S pour venir en aide aux enfants atteints du cancer ainsi que pour soutenir différentes associations jurassiennes. Les oursons ont été fournis par Caritas Jura. Les Ateliers Protégés Jurassiens se sont eux chargés de leur confectionner des gilets et des petits sacs à dos qui contiennent les informations utiles dans les quatre langues nationales.