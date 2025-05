Journée internationale des sages-femmes : « On se bat pour la reconnaissance de nos compétences »

Ce lundi 5 mai marque la Journée internationale des sages-femmes. A cette occasion, la section Jura-Neuchâtel se mobilise. Cindy Rohrer, sage-femme indépendante à la maison de naissance Les Cigognes, et Faustine Geiser, sage-femme à l’Hôpital du Jura, ont fait part des défis de leur profession dans « La Matinale ». « La sage-femme offre des soins vitaux en étant très compétente et à des coûts relativement bas. Elle renforce donc le système de santé », rappelle Cindy Rohrer. Pour Faustine Geiser, le métier a évolué ces dernières années : « On a vraiment remis la femme au centre, aussi dans la famille. On s’est formé en médecine alternative, on accompagne mieux les femmes au niveau psychologique et on a aussi dû s’adapter aux migrations et à d’autres cultures, ce qui est très enrichissant », explique-t-elle. Autre évolution, « les parents sont surinformés et paradoxalement perdus, un peu seuls et isolés. C’est un défi pour les sages-femmes : pouvoir être plus visibles et ainsi mieux les informer », ajoute Cindy Rohrer. « On se bat pour la reconnaissance de nos compétences et de nos fortes responsabilités. De la part des politiques, notamment, et pour donner envie aux jeunes de faire notre métier », explique encore Faustine Geiser. /mmi