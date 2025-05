Nouvelle campagne de lutte contre le non-recours aux prestations sociales

Une campagne reconduite. Après le succès de celle menée en 2024, une nouvelle action de lutte contre le non-recours aux prestations sociales sera organisée du 5 au 30 mai prochains par le canton du Jura et les partenaires du domaine social, selon un communiqué transmis lundi après-midi. Elle vise, à nouveau, à promouvoir le site internet JU-lien.org. Ce dernier informe sur les prestations sociales et propose un soutien gratuit et confidentiel par des professionnels pour analyser la situation des personnes et les orienter si besoin. Une prestation qui restera offerte au-delà du temps fort de la campagne. Le site propose désormais un formulaire et un numéro de téléphone (079.677.37.65) qui permettent de demander, par message, un soutien à des professionnels pour clarifier sa situation personnelle.

La prestation d’orientation a démontré toute son utilité en 2024. Elle a permis d’orienter près de 200 Jurassiens vers les prestations auxquelles ils pouvaient prétendre, relève le communiqué. La nouvelle campagne sera déclinée en affichages publics, publicités à la radio et messages sur les réseaux sociaux. « Les slogans de l’année dernière seront globalement repris, avec toutefois un accent particulier à l’intention des familles monoparentales sur les réseaux sociaux », souline le communiqué de l’Etat. /comm-ech