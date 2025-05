Près de 130 personnes dépistées pour le diabète

Plus de 100 personnes ont été testées pour le diabète les 12 et 26 avril à Porrentruy et Moutier. Les organisateurs, le Lions Club les Rangiers et les associations Diabète Jura et Diabète Jura bernois, annoncent tirer un bilan positif de l’opération dans un communiqué publié lundi. « Plusieurs cas suspects, voire avérés ont ainsi pu être dépistés », se réjouissent les associations de diabétiques et le Lions Club. Les personnes concernées ont été invitées à consulter leur médecin pour des mesures diagnostiques complémentaires.

Le diabète de type II se manifeste en général après 45 ans et il touche environ 10% des plus de 60 ans. Un tiers des malades ignore en être atteint avant l’apparition de problèmes oculaires, rénaux ou vasculaires irréversibles. Des signes précurseurs peuvent cependant être perçus jusqu’à 20 avant l’apparition de la maladie, d’où l’importance d’un dépistage précoce. /comm-mlm