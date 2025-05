Dukometal veut construire une nouvelle usine à Delémont

Dukometal SA va déménager mais tout en restant à Delémont. L’entreprise active dans la tôlerie industrielle entend construire une nouvelle usine dans la capitale jurassienne. La demande de permis de construire a été publiée dans le Journal officiel de la semaine dernière. La nouvelle unité de production est prévue dans la zone industrielle, à la route de la Communance. Dukometal souhaite donc quitter les lieux qu’elle occupe actuellement à la route de Porrentruy. « Les locaux sont devenus obsolètes et ça devient très compliqué, notamment dans la manutention des choses », relève le directeur de l’entreprise, Cyrille Crevoiserat. La nouvelle usine permettra de plus que doubler la surface pour la faire passer de 1'200 à 3'000m2. Elle nécessitera un investissement de 5 à 6 millions de francs auxquels il faudra ajouter 1 à 2 millions pour de nouvelles machines. Malgré la morosité économique actuelle, Dukometal affiche ainsi sa confiance en l’avenir. « On se focalise beaucoup sur la pharma et sur le ferroviaire en espérant que l’industrie des machines va repartir », précise Cyrille Crevoiserat. L’entreprise compte actuellement une trentaine d’employés et estime que la nouvelle usine pourrait permettre de faire passer ce chiffre à 45 à 50 personnes.