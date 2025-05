« Ils font vivre nos communes » : contrôle des habitants

« La Matinale » continue de vous présenter ceux qui font vivre nos communes (un mardi sur deux à 7h15). A Saignelégier, la responsable du contrôle des habitants, Camille Rérat, gère principalement « les nouvelles arrivées, les départs et les changements d’adresse. Nous mettons à jour les données personnelles des habitants » comme les mariages, divorces, naissances, décès, etc. « J’aime beaucoup être au contact de la population. C’est un beau métier de pouvoir accompagner les personnes », se réjouit la Taignone. L’assistance aux résidents étrangers constitue aussi une part importante du travail de Camille Rérat : « C’est toujours très intéressant et parfois touchant d’être au contact des personnes étrangères et d’apprendre un peu plus sur leur passé pour aider à construire leur avenir ici », raconte celle qui travaillait auparavant dans le domaine privé et dont la maman exerçait aussi dans un contrôle des habitants. /mmi