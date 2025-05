Légère baisse du taux de chômage dans le Jura

Le taux de chômage dans le Jura a à nouveau légèrement baissé au mois d’avril. Il se situe à 4,8%, soit une diminution d’un dixième par rapport à mars 2025. Cela représente 61 chômeurs en moins qu’au mois précédent. Par rapport à avril 2024, le taux de personnes en recherche d’emploi a grimpé de 0,9 point. À la fin du mois d’avril, 2'267 demandeurs d’emploi étaient inscrits à l’Office régional de placement (ORP) du Jura. Parmi eux, 1'734 chômeurs et 533 demandeurs d’emploi non chômeurs. L’ensemble des demandeurs d’emploi suivis par l’ORP représente 6,3% de la population active en avril, soit 0,1 point de moins qu’en mars. L’Office de placement a ouvert 206 dossiers et en a clos 278. Plus de 120 entreprises jurassiennes ont été autorisées à recourir aux réductions de l’horaire de travail (RHT). Cela représente 4 de plus qu’en mars et 85 de plus qu’en avril 2024.

Le taux de chômage se monte à 5,2% dans le district de Delémont, 5,1% dans celui de Porrentruy et 2,7% dans celui des Franches-Montagnes. Il a diminué de 0,1 point à 2,8% au niveau national. /comm-mlm