Une Fête de la danse aux accents hip hop

C'est un rendez-vous qui se veut artistique, festif, mais surtout participatif. Ce sont les trois adjectifs utilisés par les organisateurs locaux de la Fête de la danse, ce mardi, pour décrire la 20e édition de la manifestation. Cette dernière revient du 14 au 18 mai dans 44 villes du pays.

Dans la région, c'est Evidanse qui se charge de mettre sur pied des événements à Bienne et à Delémont. Sa coordinatrice, Dominique Martinoli, est aussi en charge de l'organisation. Pour elle, la Fête de la Danse doit avant tout permettre à tout un chacun de prendre part activement aux activités. Entre la flashmob organisée dans toute la Suisse sur la musique « The Code » de Nemo et les différents ateliers, les participants pourront s’essayer à plusieurs disciplines.