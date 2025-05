Une journée de partage au CIP

Une belle vitrine pour le monde associatif

Le CIP-Solidaire est également l’occasion pour les associations de se présenter au public. Elles seront seize à être de la partie pour cette édition 2025. Elles sont principalement basées dans la Berne francophone et particulièrement à Tramelan. « Pour les associations, il est important de pouvoir montrer leur travail et aussi de sensibiliser le public aux thématiques qu’elles traitent au quotidien », indique Isabelle Boegli, secrétaire générale de la Fédération Interjurassienne de coopération et de développement. Les organisations pourront également profiter de la journée pour récolter des fonds ou encore trouver de nouveaux bénévoles.