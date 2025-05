Bure devrait avoir sa zone industrielle régionale avant fin 2026

Le projet de zone industrielle régionale à Bure va de l’avant. Une quarantaine de personnes ont pris part à la séance d’information ce mardi concernant le plan spécial régional « Jonction A16 Bure » présenté par le Syndicat intercommunal du district de Porrentruy (SIDP). Le projet prévoit l’aménagement d’une surface de quelque 13’000 mètres carrés entre la sortie d’autoroute et la place d’armes. Il répond à un besoin, comme l’explique Josiane Sudan, membre du comité du SIDP en charge des dossiers concernant l’aménagement du territoire : « Il ne nous reste que 2'000 mètres carrés équipés à disposition à Courgenay pour les entreprises. »

Le projet devrait se concrétiser durant l’année 2026 et se fait en collaboration avec la Société d’équipement et de la région d’Ajoie et du Clos-du-Doubs (SEDRAC) qui sera chargée de l’achat des terrains et de la viabilisation. En Ajoie, Bure a été retenu comme zone d’activités d’intérêt régional au même titre que Porrentruy, Chevenez. Boncourt et Courgenay l’ont été en tant que zones d’activités d’intérêt cantonal. /rce