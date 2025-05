Procès pour traite d'êtres humains devant la Cour suprême bernoise

C'est un nouveau volet qui s'ouvre concernant l'affaire de traite d'êtres humains, qui avait fait parler d'elle en 2022. La Cour suprême bernoise débute son examen ce mercredi. Pour rappel, cinq hommes d'une famille des Balkans avaient dû notamment répondre de faits qui se seraient déroulés dans le Jura bernois pendant une quinzaine d'années.

En première instance, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland à Moutier avait abandonné les accusations les plus graves contre un père et ses quatre fils. Il avait prononcé des peines avec sursis contre trois prévenus et acquitté les deux autres.

Le patriarche était accusé d'avoir arrangé le mariage de ses fils en faisant venir des Balkans des jeunes filles mineures. Lors du procès, il a été question du droit coutumier médiéval albanais.

Si la 2e Chambre pénale de la Cour suprême se penche sur ce dossier, c'est en raison de l'appel déposé par deux des parties plaignantes à l'encontre de trois des cinq hommes. Le Parquet général ne participe lui plus à cette procédure. Les deux femmes n'ont pas voulu être confrontées avec les prévenus.

« Je ne suis pas d'accord avec la décision de première instance », a dit l'une des deux ex-épouses pour expliquer son recours. Elle a affirmé que son ex-mari lui imposait des relations sexuelles et lui interdisait de sortir seule. « Je n'étais pas considérée comme une personne, mais comme un objet. »

« Il m'a frappée à coups de ceinture », a affirmé l'autre femme en parlant de son ex-mari. « Je n'étais pas libre. » Elle a ajouté que son ex-beau-père l'avait fait venir illégalement en Suisse. Le président de la Cour Rainier Geiser a relevé les différentes versions avancées par les parties plaignantes au long de la procédure.

Pour que la traite d'êtres humains soit réalisée, la victime ne doit plus être en mesure de se déterminer librement et doit subir une perte de son libre arbitre, étant incapable de se défendre dans une situation d'exploitation sexuelle ou de recherche d'un revenu. /ATS