Réunis autour de l’innovation malgré le flou économique

Le congrès MSM réunit aussi les acteurs des Medtech, secteur particulièrement concerné par les taxes douanières américaines puisqu'il exporte beaucoup aux États-Unis. « En juillet on sera potentiellement à 31% de taxes aux États-Unis qui représentent plus de 47% du marché mondial des technologies médicales. Avec une telle incertitude, ce sont nos clients qui payent la taxe d’import et qui, naturellement, tirent le frein à main et il n’y a plus rien qui se passe. Wait and see comme on dit là-bas », résume René Benninger, responsable développement du marché Medtech pour le groupe Starrag.