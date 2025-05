Un oiseau rare fait escale à Malleray

Reconnaitre l’ibis chauve est chose aisée tant il est singulier. « C’est un oiseau plutôt grand, avec un long bec fin et incurvé », il a aussi des plumes noires dressées sur la tête et a une grande confiance en l’être humain, explique François Turrian, le directeur Romand de BirdLife Suisse. Inscrit sur la liste rouge, l’oiseau est protégé, il est donc recommandé de signaler toute apparition sur le site de la station ornithologique de Sempach ou sur ornito.ch.

Si sa présence surprend, c’est parce que l’oiseau n’est pas originaire de la région. On retrouve l’Ibis chauve principalement en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Ce que l’on sait moins, c’est qu’il a déjà vécu en Europe, mais l’espèce a disparu il y a 400 ans. Un programme de réintroduction est en cours en Allemagne et en Autriche, ce qui peut expliquer sa présence dans la région, bien qu’elle reste anormale car aucune colonie n’est répertoriée dans l’Arc Jurassien. /vfe