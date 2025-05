Une affaire de terrasse suscite la polémique à Delémont

1'200 signatures pour une terrasse à Delémont. Le tenancier des Caves du château, Léo Macquat, a récemment déposé une pétition à la chancellerie communale. Le texte demande aux autorités de permettre l’installation d’une terrasse sur la Place Monsieur. Léo Macquat indique que sa requête officielle pour l’utilisation de trois places de parc n’a pas reçu de réponse officielle depuis le mois d’octobre. « Moi je demande surtout une réponse claire et nette. Si c’est non, ok, alors on me refuse la terrasse avec une voie de droit et ensuite on pourra passer à l’étape supérieure », nous a expliqué Léo Macquat.

À la tribune du Conseil de ville, le conseiller communal Emmanuel Koller a indiqué que Léo Macquat avait renoncé à installer une terrasse dans une convention signée à l’ouverture du site. « Je tiens à démentir ces propos. La convention ne mentionne pas ceci. Il est clairement noté que si jamais il y avait une terrasse, les voisins auraient le droit de faire opposition ou pas », précise le gérant de l’établissement.