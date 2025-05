Sans alcool la fête sera plus folle

Une soirée pour s’amuser entre jeunes et sans alcool. « Mastadinguerie », c’est le nom de cet événement organisé samedi 17 mai entre 18h et 22h à la Societ’Halle à Moutier. Sa particularité : il est réservé aux adolescents de 12 à 15 ans et a été entièrement mis sur pied par les jeunes du Service de la Jeunesse et des Actions Communautaires (SeJAC) de Moutier. Une occasion pour s’amuser et faire la fête mais aussi pour faire l’expérience de méthodes de préventions différentes autour de l’alcool.





Faire la fête autrement. C’est l’objectif de cette première édition de la Mastadinguerie. L’idée, c’est de prouver aux jeunes ados, qui vivent pour certains leur première sortie, qu’il est possible de passer une soirée à faire les fous, chanter et danser, sans pour autant consommer d’alcool. L’idée de cet événement a germé dans la tête de Julian Ferkovic, 17 ans et fidèle du SeJAC. « J’ai passé les six derniers mois à travailler sur le projet, maintenant on y est et j’ai acquis beaucoup de confiance en moi », explique le jeune homme. Particulièrement concerné par la problématique de l’alcool en soirée, Julian Ferkovic avait à cœur de proposer une soirée festive ou chacun pourrait se sentir bien et en sécurité.