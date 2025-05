Après débat, les maires acceptent de poursuivre l’idée de réforme des communes

Parmi les voix discordantes, celle du maire des Breuleux Renaud Baume qui n’a pas hésité à tancer le Gouvernement, notamment au sujet du rapport des experts mandatés : « On n’aborde pas les vrais problèmes. On botte en touche, on dévie du problème de fonds qui est le déficit budgétaire vers les fusions de communes. »