« Cœurs de métier » : Antoine Choffat

« J’ai deux passions : l’ambulance et la formation. Après les études, on a plus beaucoup accès à la simulation et l’idée de FormaSim, c’est d’ouvrir l’accès à la simulation médicale haute intensité et haute-fidélité. Cela permet l’erreur. On peut se planter sur un mannequin, pour ne pas le faire sur un humain », raconte Antoine Choffat, l’ambulancier qui vit donc sa vie de rêve. Dans sa remorque, il peut simuler n’importe quelle situation. Le but est de laisser les personnes formées pratiquer seules comme dans la vie de tous les jours. « On travaille avec des acteurs humains qui savent tout ce qu’ils doivent jouer. On les maquille avec du maquillage professionnel. On a des produits qui font transpirer, du sang ou des plaies. Ensuite, on a des simulateurs qui nous permettent de modifier les fréquences cardiaques, les tensions ou les saturations pour permettre aux soignants de mieux interpréter. Grâce à cet équipement, le formateur peut se retirer », explique-t-il. Un dispositif qui lui permet de rendre le feedback le plus complet possible. L’objectif d’Antoine Choffat est donc de se rapprocher toujours un peu plus de la réalité via ses simulations. /lge