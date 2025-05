Des collaborateurs brisent le silence sur les départs au sein du DFCS

« J’adorais ce que je faisais, je ne suis pas parti à cause d’une surcharge de travail, ni pour des raisons de santé, je suis parti à cause d’un seul homme », confie cet ancien collaborateur, visant directement le ministre. Selon plusieurs sources concordantes d’anciens et actuels membres du département, trois des quatre fonctionnaires cités dans la question écrite sont partis en raison d’une dégradation de leur relation avec Martial Courtet. « C’est le ministre qui a voulu qu’ils partent », souffle un collaborateur. L’un des démissionnaires témoigne : « On m’a fait comprendre qu’il fallait démissionner en me disant que j’étais devenu incompatible avec le ministre. » Une dizaine de sources dénoncent et confirment une « pression permanente » mise sur les chefs de service, des réprimandes régulières pour ce qu’elles qualifient de « détails ». Un ancien collaborateur évoque des foudres « pour un mail pas présenté comme il le souhaitait », un autre pour un « courrier postal sans lien avec la stratégie opérationnelle qui n’est pas parti le jour-même ». « La pression est souvent liée à ce qui fait l’actualité dans les médias », précise un collaborateur actuel. « Parce que le ministre se focalise sur son image et la communication qui pourrait découler des actes », glisse encore un autre fonctionnaire. « Mon travail est d’être exigeant avec moi-même, et je le suis aussi avec les autres. Nous avons beaucoup de pression. Je suis là pour que ça fonctionne et j’ai un management assez direct. Je demande à mes équipes d’être orientées résultats, et quand les personnes ne le sont pas, je pense que c’est mieux qu’elles partent. Mais j’en profite pour remercier tous les autres que vous ne citez pas et qui font un excellent travail », réagit Martial Courtet, invité à s'exprimer dans le journal de 12h15.