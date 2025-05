Fumée blanche au Vatican : notre émission en direct dès 19h

Le défunt Pape François a un successeur ! La fumée blanche, annonciatrice de l’élection d’un nouveau souverain pontife dont on ignore encore l’identité, est sortie de la cheminée de la chapelle Sixtine ce jeudi à 18h08. Cet évènement sera commenté en direct sur RFJ dès 19h00 dans une émission spéciale animée par Cyprien Lovis et Jean-Michel Probst, en présence du recteur de Notre-Dame du Vorbourg Bernard Miserez ainsi que du chanoine Jean-Marie Nusbaume. L'identité du 267e souverain pontife ne sera connue que dans un second temps, lorsque le cardinal protodiacre sortira sur le balcon de la basilique Saint-Pierre pour prononcer la célèbre formule « Habemus papam » (« nous avons un pape »), ainsi que l'identité et le nom de règne choisi par le nouveau pape. Dans la foulée, le nouveau pape sortira sur le balcon pour s'adresser aux plus de 1,4 milliard de catholiques dans le monde avec sa première bénédiction « urbi et orbi ».





Les cloches du Jura saluent l’élection du nouveau pape

Conformément aux directives données par la Conférence des évêques suisses, les cloches des églises jurassiennes sonneront durant une dizaine de minutes à partir de l’apparition du nouveau Pape à la loggia de la Basilique Saint-Pierre à Rome. À Delémont, les cloches ont retenti dès l'apparition de la fumée blanche. Le conclave n'aura donc duré qu'à peine plus de 24h, l'un des plus rapides de l'histoire, les 133 cardinaux s'étant enfermé mercredi après-midi pour débuter le processus d'élection. « C’est très étonnant qu’après quatre votes, le pape soit déjà élu », a commenté Bernard Miserez. « Cela peut vouloir dire que les 133 cardinaux connaissaient plus ou moins bien celui qu’ils ont élu. On peut supposer qu’un nom soit vite apparu et confirmé dans les scrutins », renchérit Jean-Marie Nusbaume à propos de ce consensus rapide. /jpi-ats