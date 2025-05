Le Marché-Concours prépare sa 120e édition

Le 120e Marché-Concours se dessine. Les organisateurs de la manifestation dédiée au cheval franches-montagnes ont présenté ce jeudi à la halle-cantine à Saignelégier l’avant-programme de la prochaine édition. Le rendez-vous est donné du 8 au 10 août dans le chef-lieu taignon. Le canton de Genève et le syndicat chevalin soleurois de Falkenstien seront les hôtes d’honneur de cette 120e édition.

Le début des festivités débutera vendredi soir avec les courses nocturnes et une présentation de l’Écurie du Cerneux. La journée du samedi sera dédiée à l’élevage, avec le classement des 400 chevaux exposés, le championnat de poulains et la présentation des meilleurs étalons. Enfin, diverses présentations et courses campagnardes clôtureront la journée. Le dimanche, place à la grande parade, à l’hôte d’honneur, au grand cortège et aux courses campagnardes.

Comme à l’accoutumée, la Semaine du cheval se tiendra la semaine précédant le Marché-Concours. Les concours de la race Franches-Montagne débuteront le samedi 2 août, ils désigneront les meilleurs poulains de l’année. Un programme varié sera proposé durant cette semaine. Le jeudi 7 août, une mise de jeunes chevaux se tiendra sous la grande tente près de la halle-cantine. Le même jour, en fin d’après-midi, se déroulera le traditionnel apéritif offert par BKW. /nmy