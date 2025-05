Moutier vote sur son chauffage à distance

C’est un projet qui muri depuis plus de 10 ans à Moutier. Le chauffage à distance fera l’objet d’un vote populaire le 18 mai. Concrètement, les citoyens se prononceront sur la participation de la commune à une société anonyme de gestion constituée en 2020 avec l’entreprise EBL. On parle d’un investissement de 2,5 millions de francs pour la cité prévôtoise, soit 10% des 25 millions nécessaires au lancement du projet.

C’est un montant qui peut paraître conséquent pour la ville au vu de sa situation financière, la Municipalité de Moutier et EBL en sont conscients. Les deux partenaires soulignent toutefois, et c’est important que cet argent ne sera dépensé que si le projet voit bel et bien le jour. Un conditionnel qui est de mise puisque tous les voyants ne sont pas encore au vert. EBL est en pleine prospection de clients potentiels, l’objectif annoncé de longue date étant de garantir la vente préliminaire de 60% de la chaleur produite par la future centrale. Un objectif tout juste atteint de moitié confirme EBL, la faute notamment aux grands clients, les usines par exemple, qui se montrent frileuses en raison d’une conjoncture délicate. Le conseiller municipal en charge du dossier, Marc Tobler, reste toutefois positif : « Les portes ne sont pas totalement closes. Un oui de la population donnera d’ailleurs un signal positif et soutiendra la prospection », affirme-t-il.